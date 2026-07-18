भोलेनाथ की कृपा चाहिए तो सावन के पहले घर ले आएं ये चीजें!

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, भक्त शिवजी की कृपा पाने के लिए व्रत और पूजा करते हैं. अगर आप सावन आने के पहले कुछ शुभ और पवित्र चीजों को घर ले आएं तो वास्तु दोष दूर होता है और प्रभु की कृपा बनी रहती है
सावन आने के पहले जो लोग घर में रुद्राक्ष को स्थापित करते हैं उनके परिवार पर भगवान शिव की कृपा रहती है और स्वास्थ्य में बेहतरी होती है
अपने घर पर पारद शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं जो वास्तु दोष दूर करता है और घर में धन-धान्य की आवक को बढ़ाता है
सावन आने के पहले घर में डमरू ले जाएं जिसकी पवित्र ध्वनि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगी और सकारात्मकता का संचार करेगी
अपने सामर्थ्य के अनुसार घर में छोटा-सा चांदी या तांबे का त्रिशूल मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं जो बुरी शक्तियों से परिवार की रक्षा करता है
मान्यता है कि घर में गंगाजल रखने से दरिद्रता दूर होती है, जिसे सावन में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से पापों का क्षय होता है
शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है इसलिए सावन से पहले घर में बेलपत्र का पौधा लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं
सावन के महीने में घर पर चांदी के नंदी ला सकते हैं जो वास्तु दोष दूर करके घर की आर्थिक तंगी को हर लेते हैं.