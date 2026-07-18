भोलेनाथ की कृपा चाहिए तो सावन के पहले घर ले आएं ये चीजें!

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, भक्त शिवजी की कृपा पाने के लिए व्रत और पूजा करते हैं. अगर आप सावन आने के पहले कुछ शुभ और पवित्र चीजों को घर ले आएं तो वास्तु दोष दूर होता है और प्रभु की कृपा बनी रहती है