Oct 31, 2025
Karishma-upadhyay
इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10 सबसे तेज नजर वाले जानवर
बड़ी आंखों वाले ये छोटे प्राइमेट अंधेरे में भी छोटे से छोटे कीड़ों का शिकार कर सकते हैं.
बोर्नियन टार्सिसर-
जंगली जानवरों में सबसे खतरनाक चीता काफी लंबी दूरी तक देख सकते हैं.
चीता-
इसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये शिकार को दूर से ही पहचान लेता है.
उल्लू-
बाल्ड ईगल यानी चील की नजरें, इंसानों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा तेज होती हैं.
चील-
धरती पर सबसे अनोखी आंखों वाला ये जीव, अपनी नजरों को 360 डिग्री घूमा सकता है.
गिरगिट-
इनकी रात में देखने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये इंसानों की तरह सारे रंग नही देख सकते हैं.
कुत्ते-
बता दें कि इनके पास 16 प्रकार के फोटोरिसेप्टर होते हैं और इनकी आंखें सबसे जटिल होती हैं.
मैंटिस-
इनकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है और ये दूर से ही शिकारीयों को देख लेती हैं.
बकरी-
इनकी आंखें काफी तेज होती हैं, जिनकी वजह से ये घने जंगलों में भी दौड़ सकते हैं.
लीमर-
इनकी आंखों में हजारों से भी ज्यादा छोटे-छोटे लेंस होने की वजह से ये तेजी से शिकार पकड़ते हैं.
ड्रैगनफ्लाई-
