बड़े पर्दे से सीधे चुनावी मैदान में उतरीं ये 10 फेमस एक्ट्रेस!

बंगला सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री नुसरत जहां ने साल 2019 में राजनीति में कदम रखा, TMC पार्टी से पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं
बॉलीवुड की 'क्वीन' कही जाने वाली कंगना रनौत ने साल 2024 में राजनीति में एंट्री ली और अभी BJP की हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं
बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने साल 2019 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद बनीं और फरवरी 2024 में इस्तीफा दे दिया
अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा ने साल 1994 में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) जॉइन की, समाजवादी पार्टी और साल 2019 में BJP में शामिल हुईं
बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल गुल पनाग ने साल 2014 में आम आदमी पार्टी (AAP) जॉइन की थी और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था
दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने साल 2004 में समाजवादी पार्टी डॉइन की और आज एसपी की राज्यसभा की सांसद हैं
हेमा मालिनी ने साल 2004 में BJP जॉइन की, वो यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं और एक्टिवली काम कर रही हैं
स्मृति ईरानी ने साल 2003 में BJP जॉइन की, यूपी की अमेठी सीट से सांसद चुनीं गई और कैबिनेट मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं
बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर ने साल 2014 में BJP की टिकट से चंडीगढ़ लोकसभा सीट से लगातार दो बार सांसद चुनी गईं
साउथ इंडिया की दिग्गज एक्ट्रेस जे. जयललिता ने साल 1982 में AIADMK पार्टी ज्वाइन की थी और कद्दावर नेता बनीं.