बड़े पर्दे से सीधे चुनावी मैदान में उतरीं ये 10 फेमस एक्ट्रेस!

बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने साल 2019 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद बनीं और फरवरी 2024 में इस्तीफा दे दिया