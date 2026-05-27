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शहतूत खाने के 6 फायदे
Kamesh-dwivedi
May 27, 2026
May 27, 2026
Kamesh-dwivedi
शहतूत एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है. यह देखने में ब्लैकबेरी जैसा लगता है और इसका स्वाद अंगूर जैसा होता है. शहतूत विटामिन और खनिजों का भंडार है.
पाचन स्वास्थ्य में सुधार करें
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं
हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है
बालों का प्राकृतिक रंग बरकरार रखता है
शहतूत का रस पीने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है.
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