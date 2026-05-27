शहतूत खाने के 6 फायदे

Kamesh-dwivedi

शहतूत एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है. यह देखने में ब्लैकबेरी जैसा लगता है और इसका स्वाद अंगूर जैसा होता है. शहतूत विटामिन और खनिजों का भंडार है.