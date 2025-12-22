Inkhabar Hindi News

विंटर स्टाइल की हॉटनेस: जान्हवी कपूर की वेलवेट साड़ी लुक!

Anshika-thakur
Dec 22, 2025
Dec 22, 2025
Anshika-thakur

विंटर स्टाइल की हॉटनेस: जान्हवी कपूर की वेलवेट साड़ी लुक!

जान्हवी कपूर अपने वेलवेट साड़ी लुक से फैशन की दुनिया में धूम मचा रही हैं और क्लासिक विंटर ग्लैमर को फिर से स्टाइल में वापस ला रही हैं

उन्होंने एक रिच, गहरे रंग की वेलवेट साड़ी चुनी जो ठंडे मौसम में बहुत खूबसूरत लग रही है

वेलवेट फैब्रिक अपनी शानदार बनावट के साथ सर्दियों के एथनिक फैशन के लिए एक टॉप पसंद के तौर पर उभर रहा है

इस आउटफिट को कम ज्वेलरी और सिंपल मेकअप के साथ स्टाइल किया गया था ताकि साड़ी सेंटर स्टेज पर रहे

यह लुक पारंपरिक एलिगेंस को कंटेम्पररी स्टाइलिंग के साथ मिलाता है, जिससे यह इवेंट्स और फेस्टिव मौकों के लिए एकदम सही है

यह स्टाइल चॉइस इंडियन फैशन में टाइमलेस विंटर ग्लैमर की वापसी का संकेत देती है

जान्हवी का फैशन स्टेटमेंट सर्दियों के वॉर्डरोब के लिए नए आइडिया दे रहा है, जो आम भारी फैब्रिक और बोल्ड डिज़ाइन से अलग है

Read More
सेलेब्स ऑन बोर्ड! वंदे भारत ट्रेन में सफर करते दिखे ये मशहूर एक्टर्सविंटर स्टाइल की हॉटनेस: जान्हवी कपूर की वेलवेट साड़ी लुक!ठंड में दिखना चाहती हैं कूल ब्राइड! तो लहंगे पर डालें Sabyasachi की जैकेट्सभारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर घर में बसते हैं करोड़पति!