विंटर स्टाइल की हॉटनेस: जान्हवी कपूर की वेलवेट साड़ी लुक!
Anshika-thakur
Dec 22, 2025
Dec 22, 2025
Anshika-thakur
जान्हवी कपूर अपने वेलवेट साड़ी लुक से फैशन की दुनिया में धूम मचा रही हैं और क्लासिक विंटर ग्लैमर को फिर से स्टाइल में वापस ला रही हैं
उन्होंने एक रिच, गहरे रंग की वेलवेट साड़ी चुनी जो ठंडे मौसम में बहुत खूबसूरत लग रही है
वेलवेट फैब्रिक अपनी शानदार बनावट के साथ सर्दियों के एथनिक फैशन के लिए एक टॉप पसंद के तौर पर उभर रहा है
इस आउटफिट को कम ज्वेलरी और सिंपल मेकअप के साथ स्टाइल किया गया था ताकि साड़ी सेंटर स्टेज पर रहे
यह लुक पारंपरिक एलिगेंस को कंटेम्पररी स्टाइलिंग के साथ मिलाता है, जिससे यह इवेंट्स और फेस्टिव मौकों के लिए एकदम सही है
यह स्टाइल चॉइस इंडियन फैशन में टाइमलेस विंटर ग्लैमर की वापसी का संकेत देती है
जान्हवी का फैशन स्टेटमेंट सर्दियों के वॉर्डरोब के लिए नए आइडिया दे रहा है, जो आम भारी फैब्रिक और बोल्ड डिज़ाइन से अलग है
