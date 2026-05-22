ये 6 DIY चेहरे को चमकाएंगी नहीं, 'बर्बाद' कर देंगी!

कोकोनट ऑयल: नारियल का तेल त्वचा को मॉइश्चराइज करता है, लेकिन इसे फेस पर नहीं लगाना चाहिए. आप इसे अपनी बॉड़ी, लिप्स और हेयर्स पर अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि इसे पैच टैस्ट के बाद ही यूज करने की सलाह दी जाती है