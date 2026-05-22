ये 6 DIY चेहरे को चमकाएंगी नहीं, 'बर्बाद' कर देंगी!

क्या आप भी इंस्टाग्राम की रील्स देखकर अपनी स्किन पर किचन प्रोडक्ट अप्लाई करने लगते हैं तो सावधान हो जाएं
गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी, टमाटर, गुलाब जल, कोकोनट ऑयल, राइस वॉटर और बेसन को स्किन पर यूज करते हैं तो इससे जुड़ी सावधानियां जान लें
मुल्तानी मिट्टी: एक नेचुरल स्किन क्लींजर, जो एक्सट्रा ऑइल एब्जॉर्व करके स्किन को मैट फिनिश देता है, लेकिन वीक में एक ही बार मुल्तानी मिट्टी का यूज करें, वरना ये स्किन सैल्स को भी डैमेज कर सकता है
कोकोनट ऑयल: नारियल का तेल त्वचा को मॉइश्चराइज करता है, लेकिन इसे फेस पर नहीं लगाना चाहिए. आप इसे अपनी बॉड़ी, लिप्स और हेयर्स पर अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि इसे पैच टैस्ट के बाद ही यूज करने की सलाह दी जाती है
टमाटर: इसे ज्यादा रगड़ने से स्किन इरिटेशन हो सकती है, इसलिए त्वचा पर टमाटर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना ना भूलें. सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये त्वचा में एंटीऑक्सीडेंट और ब्राइटनेस बूस्ट कर देता है
टमाटर: इसे ज्यादा रगड़ने से स्किन इरिटेशन हो सकती है, इसलिए त्वचा पर टमाटर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना ना भूलें. सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये त्वचा में एंटीऑक्सीडेंट और ब्राइटनेस बूस्ट कर देता है
बेसन: चने का आटा या बेसन त्वचा की स्क्रबिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ओवरस्क्रबिंग से पिगमेंटेशन हो सकती हैं. इसलिए ज्यादा रगड़ने के बजाए हल्के हाथ से स्क्रबिंग की जा सकती है