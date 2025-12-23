✕
ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी दिखते हैं जवान
Darshna-deep
Dec 23, 2025
Dec 23, 2025
Darshna-deep
ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी दिखते हैं जवान
बॉलीवुड के पुरुष सुपरस्टार्स ने अब यह साबित कर दिया है कि उम्र उनके लिए केवल एक संख्या है. इस साल 2025 में, हमारे कई पसंदीदा सितारे 50 और 60 की उम्र के बीच हैं.
ये सितारे यह संदेश देते हैं कि सही डाइट,भयकंर वर्कआउट से आप किसी भी उम्र में जवान दिख सकते हैं.
अक्षय कुमार अपनी 'अनुशासित जीवनशैली' और सुबह जल्दी उठने की आदत के लिए .
सलमान खान 'भाईजान' आज भी अपनी मस्कुलर बॉडी और जिम के प्रति जुनून से सबको प्रेरित करते हैं.
शाहरुख खान 'किंग खान' का करिश्मा और उनकी ऊर्जा 60 की उम्र में भी बेमिसाल बनी हुई है.
आमिर खान 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' अपनी फिल्मों के लिए आज भी अविश्वसनीय शारीरिक बदलाव (Body Transformation) करते हैं.
सैफ अली खान सैफ अपने 'नवाबी क्लासिक स्टाइल' और फिट लुक के साथ बेहद शालीन नजर आते हैं.
अजय देवगन अजय अपनी 'इंटेंस आंखों' और लीन-फिट फिजीक के साथ एक्शन फिल्मों में आज भी सक्रिय हैं.
ऋतिक रोशन हाल ही में 50 के दशक में कदम रखने वाले ऋतिक को अपनी 'ग्रीक गॉड' जैसी बॉडी के लिए जाना जाता है.
Read More
इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड
दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों की लिस्ट
सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर देसी इलाज
प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे उनकी फिल्म हो या फिर उनका फैशन हर कोई उनका दीवाना है