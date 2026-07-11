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मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?
Kunal-mishra
Jul 11, 2026
Jul 11, 2026
Kunal-mishra
मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?
केले ऐसे में आप केले खा सकते हैं.
केले
पपीते ऐसे में आप पपीते खा सकते हैं.
एवोकाडो इसके लिए आप एवोकाडो खा सकते हैं.
गाजर ऐसे में गाजर खाना भी लाभकारी हो सकता है.
सेब सेब खाना फायदेमंद हो सकता है.
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