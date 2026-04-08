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भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन है सबसे लंबा?
Webstoryeditor
Apr 08, 2026
Apr 08, 2026
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भारतीय रेलवे स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं, बल्कि देश की विविधता और एकता का प्रतीक हैं.
क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है. भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है.
ये स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल है. यहां कुल 23 प्लेटफॉर्म और 25 से ज्यादा रेलवे ट्रैक मौजूद हैं.
हावड़ा जंक्शन की स्थापना 1854 में हुई थी और इसी दिन, 15 अगस्त 1854 को, पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी.
इस स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 600 छोटी-बड़ी ट्रेनें गुजरती हैं.
रेलवे परिसर लगभग 70 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है.
भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस (1969) भी इसी स्टेशन से शुरू हुई थी.
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