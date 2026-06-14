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पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?
Kunal-mishra
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Kunal-mishra
पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?
कीवी कीवी खाने से पेट साफ होता है.
अमरूद इसके लिए आप अमरूद भी खा सकते हैं.
पपीते इसके लिए आप पपीते भी खा सकते हैं.
संतरे पेट साफ करने के लिए संतरे खा सकते हैं.
एवोकाडो ऐसे में आप एवोकाडो खा सकते हैं.
केले तनाव कम करने के लिए केले खा सकते हैं.
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