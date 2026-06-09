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पेट के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये 6 फल
Kunal-mishra
Jun 09, 2026
Jun 09, 2026
Kunal-mishra
पपीते
पपीते पेट के लिए बेहद फायदेमं
द होते हैं.
सेब इसमें फाइबर होते हैं, जो पेट के लिए हेल्दी होता है.
केला केला पेट साफ रखने में मददगार होता है.
आम आम खाने से पेट स्वस्थ रहता है.
कीवी कीवी पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं.
एवोकाडो एवोकाडो खाने से पेट लंबे समय तक स्वस्थ रहता है.
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