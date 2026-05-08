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तनाव कम करने के लिए कौन से फल खाएं?

Kunal-mishra
May 08, 2026
May 08, 2026
Kunal-mishra

तनाव कम करने के लिए कौन से फल खाएं?

कीवी कीवी खाने से स्ट्रेस कम होता है. 

संतरा स्ट्रेस कम करने के लिए संतरा भी खा सकते हैं. 

स्ट्रॉबेरी ऐसे में स्ट्रॉबेरी खाना भी फायदेमंद हो सकता है. 

अंगूर तनाव कम करने के लिए आप अंगूर खा सकते हैं. 

एवोकाडो ऐसे में आप एवोकाडो खा सकते हैं. 

केले तनाव कम करने के लिए केले खा सकते हैं. 

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