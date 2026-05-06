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ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान
Kunal-mishra
May 06, 2026
May 06, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान
पाचन समस्याएं ज्यादा मिर्च
खाने से पाचन समस्याएं हो सकती हैं.
अल्सर
इससे आपको अल्सर भी हो सकता है.
गर्मी लगना ऐसे में आपको गर्मी भी लग सकती है.
खट्टी डकार इससे आपको खट्टी डकार भी आ सकती है.
चक्कर आना इससे आपको चक्कर भी आ सकता है.
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