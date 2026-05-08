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ज्यादा पपीते खाने के नुकसान
Kunal-mishra
May 08, 2026
May 08, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा पपीते खाने के नुकसान
एलर्जी इससे आप को एलर्जी हो सकती है.
पाचन समस्या ज्यादा पपीते खाने से पाचन समस्या हो सकती है.
किडनी स्टोन का खतरा ऐसे में किडनी स्टोन का खतरा भी रहता है.
ब्लड शुगर बढ़ाए इससे आपका ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है.
डिहाइड्रेशन ऐसे में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है.
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