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ज्यादा पनीर खाने के नुकसान
Kunal-mishra
May 03, 2026
May 03, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा पनीर खाने के नुकसान
दस्त इससे आपको दस्त की सम
स्या हो सकती है.
कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ज्यादा पनीर खाने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है.
वजन बढ़ना इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है.
एलर्जी इसे ज्यादा खाने से एलर्जी भी हो सकती है.
हाई बीपी इससे आपको हाई बीपी भी हो सकता है.
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