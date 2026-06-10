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ज्यादा पनीर खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jun 10, 2026
Jun 10, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा पनीर खाने के नुकसान
दस्त इससे आपको दस्त की सम
स्या हो सकती है.
कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ज्यादा पनीर खाने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है.
वजन बढ़ना इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है.
एलर्जी इसे ज्यादा खाने से एलर्जी भी हो सकती है.
हार्ट की समस्या इससे आपको हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती है.
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ज्यादा पनीर खाने के नुकसान
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