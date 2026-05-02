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ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान
Kunal-mishra
May 02, 2026
May 02, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान
कब्ज इससे आपको कब्ज की समस्या ह
ो सकता है.
तापमान में बदलाव इससे शरीर का तापमान बदल सकता है.
दांतों में समस्या इससे दांतों में संवेदनशीलता हो सकती है.
हार्ट पर असर इससे हार्ट पर असर पड़ सकता है.
गले में खराश इससे आपके गले में खराश भी हो सकती है.
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