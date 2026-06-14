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ज्यादा चिया सीड्स खाने के नुकसान
Kunal-mishra
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा चिया सीड्स खाने के नुकसान
पाचन समस्या ज्यादा चिया सीड्स खाने से पाचन समस्या हो सकती है.
गर्भावस्था में खतरा इसे खाने से आपको गर्भावस्था में खतरा हो सकता है.
एलर्जी इससे आप को एलर्जी हो सकती है.
लो ब्लड प्रेशर इसे ज्यादा खाने से लो ब्लड प्रेशर लो सकता है.
वजन बढ़ाए इससे आपका वजन बढ़ सकता है.
डिहाइड्रेशन ऐसे में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है.
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