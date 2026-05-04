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ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान
Kunal-mishra
May 04, 2026
May 04, 2026
Kunal-mishra
ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान
ब्लड शुगर इससे आपका ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है.
पाचन समस्या इससे आपको पाचन समस्या भी हो सकती है.
कोलेस्ट्रॉल आइसक्रीम खाने से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है.
हार्ट की समस्याएं इससे आपको हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं.
दांतों में कैविटी ऐसे में आपको दांतों में कैविटी हो सकती है.
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