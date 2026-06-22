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ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!
Kajal-jain
Jun 22, 2026
Jun 22, 2026
Kajal-jain
सुबह 6 बजे खाली पेट मेथी का पानी पिएं. मेथी को एक रात पहले ही एक गिलास में पानी में भिगोएं और छानकर पिएं
सुबह 9 बजे ड्राई फ्रूट स्मूदी पिएं. इसके लिए 4 बादाम, 4 अखरोट, 10-15 काली किशमिश, 4 अंजीर और 2 चम्मच मिक्स सीड्स का पाउडर डालें
सुबह 11 बजे चुंकदर और अदरक का जूस अवश्य पिएं. ये बॉडी को अंदर से डिटॉक्स और नरिश करेगा
दोपहर 1 बजे लंच में चावल, एक दाल, एक सूखी सब्जी, सलाद और 1 रोटी ले सकते हैं
दोपहर 3 बजे फ्रेश पाइनेप्पल यानी अनानास का जूस अपनी डाइट में एड करें और चाय-कॉफी अवॉइड करें
शाम 6 बजे तक डिनर कर लें. इसमें मिक्स वेजिटेबल ओट्स खिचड़ी और चना मसाला ले सकते हैं
रात को सोने से पहले धनिए के बीजों का पानी पीना न भूलें. ये दिनभर की डाइट और शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा
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