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खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?
Kunal-mishra
Jun 10, 2026
Jun 10, 2026
Kunal-mishra
खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?
सेब इसके लिए आप सेब खा सकते हैं.
बेरीज खून बढ़ाने के लिए बेरीज खा सकते हैं.
चुकंदर ऐसे में चुकंदर खाना भी फायदेमंद होता है.
संतरा इसके लिए आप संतरे खा सकते हैं.
अनार
अनार खाना खून बढ़ाने के लिए फायदेमंद होते हैं.
अंगूर इसके लिए आप अंगूर खा सकते हैं.
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