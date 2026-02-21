✕
Feb 21, 2026
Ranjana-sharma
अक्सर अदरक को सर्दियों से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गर्मियों में भी शरीर के लिए लाभकारी हो सकती है? आइए जानते हैं इसके फायदे.
क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?
गर्मियों में अपच, गैस और पेट दर्द की समस्या बढ़ जाती है. अदरक पाचन को बेहतर बनाती है और पेट की गड़बड़ी में राहत देती है.
पाचन तंत्र रखे दुरुस्त
गर्मी या लू लगने पर मतली महसूस हो सकती है. अदरक का सेवन जी मिचलाने की समस्या को कम करने में मददगार हो सकता है.
उल्टी और मतली में राहत
मौसम बदलने पर संक्रमण का खतरा बढ़ता है. अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं.
इम्यूनिटी को करे मजबूत
अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की सूजन और हल्के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं.
सूजन और दर्द में आराम
गर्मियों में अदरक का अधिक सेवन न करें। आप इसे नींबू पानी, हर्बल चाय या सब्जियों में हल्की मात्रा में शामिल कर सकते हैं.
सूजन और दर्द में आराम
Read More
क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?
दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये जगह
गर्मी के मौसम में भूल के भी न करें ये चीजें
बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर टिप्स