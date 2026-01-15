✕
क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों आपकी स्किन उम्र से पहले दिख रही है बूढ़ी
Darshna-deep
Jan 15, 2026
धूप में बिना सनस्क्रीन के निकलना चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही त्वचा पर जल्द ही झुर्रियां पड़ने लगती हैं.
दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने से शरीर में पानी की कमी के साथ-साथ त्वचा बेजान और ढीला बनाने लगती है.
ज्यादा चीनी 'ग्लाइकेशन' प्रक्रिया के जरिए त्वचा की लोच (Elasticity) को पूरी तरह से खत्म करने का काम करती है.
तो वहीं, नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ते हैं जो त्वचा की मरम्मत प्रक्रिया को रोक देती है.
बहुत गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेल को छीनकर उसे उम्र से पहले बूढ़ा दिखाने का काम करती है.
धूम्रपान और नशीले पदार्थों का सेवन रक्त संचार को कम कर त्वचा की रंगत को पूरी तरह से बिगाड़ देती है.
त्वचा को ज्यादा रगड़ने से महीन रेखाएं और समय से पहले ढीलापन दिखाई देने लगते हैं.
रात भर मेकअप रहने से रोम छिद्र (Pores) बंद हो जाते हैं और त्वचा की बनावट भी पूरी तरह से खराब होने लगती है.
ज्यादा मानसिक तनाव लेने से शरीर में कोर्टिसोल बढ़ता है जो चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण जल्दी लेकर आता है.
गलत तरीके से सोना पर 'स्लीप लाइन्स' या झुर्रियां स्थायी हो सकती हैं.
