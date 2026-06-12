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किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?
Kunal-mishra
Jun 12, 2026
Jun 12, 2026
Kunal-mishra
किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?
किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?
अंगूर किडनी के लिए आप अंगूर खा सकते हैं
पपीते इसके लिए आप पपीते खा सकते हैं.
तरबूज किडनी को स्वस्थ रखने के लिए तरबूज खा सकते हैं.
अनार इसके लिए अनार खाना भी लाभकारी होता है.
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