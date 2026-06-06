एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट खोल सकता है?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से जितने चाहे उतने बैंक अकाउंट खोल सकता है
खातों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. आप अलग-अलग या एक ही बैंक में कई सेविंग और करंट अकाउंट रख सकते हैं
हालांकि, बहुत सारे बैंक खाते होने से आपको उन्हें मैनेज करने में परेशानी हो सकती है
इसलिए वित्तीय विशेषज्ञ आपको केवल 2 से 3 खाते रखने की सलाह देते हैं
ज्यादा खाते रखने से मिनीमम बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है जिसे पूरा न करने पर बैंक चार्ज काटते हैं
सभी खातों को एक्टिव रखने के लिए उसमें लेनदेन, मेंटेनेंस और अपडेटेड केवाईसी जमा करना आवश्यक होता है
बहुत अधिक बैंक खाते होने पर Income Tax डिपार्टमेंट को आपके पैसों के लेनदेन का हिसाब रखने और ट्रैक करने में परेशानी हो सकती है