Today Weather LIVE Updates: मार्च में गर्मी का तड़का, पहाड़ों पर बर्फबारी की शुरुआत, राजस्थान-MP में पारा 35 डिग्री पार; जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: पूरे देशभर में गर्मी धीरे-धीरे अपने पैर पसार रही है. मार्च की शुरुआत की सात ही मौसम ने तेजी से करवट ली है. भीषण गर्मी ने हर किसी को परेशान कर दिया है. मौसम विभाग कहीं आंधी-तूफान, तेज हवा और बारिस की चेतावनी जारी कर चुका है. मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली और महाराष्ट्र में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत कर दी है. राजस्थान और गुजरात में भी पारा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. राजस्थान में 15 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री पार पहुंच चुका है. राजधानी दिल्ली का भी गर्मी से हाल बेहाल है. हालांकि, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर फिलहाल बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है. यह सिलसिला फिलहाल 3-4 दिन तक जारी रहेगा. रविवार (08 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.
Today Weather LIVE Updates: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब बदलने वाला है, लंबे समय से शुष्क और गर्मी वाला दौर चल रहा था (मैदानों में तापमान 35-37°C तक पहुंच रहा है), लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर प्रभाव से 8 मार्च से मौसम में बदलाव शुरू हो रहा है. IMD के लेटेस्ट अपडेट (7-8 मार्च 2026) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानों में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.
Today Weather LIVE Updates: 7 से 9 मार्च के बीच मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है, और कुछ जगहों पर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 10 से 12 मार्च तक, इस इलाके में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, और कई जगहों पर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 13 से 15 मार्च के बीच, मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, और कुछ जगहों पर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
Today Weather LIVE Updates: उत्तराखंड में उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है! आज (8 मार्च 2026) मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है या होने की संभावना बनी हुई है. मैदानी इलाकों (देहरादून, हरिद्वार) में मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है, लेकिन पहाड़ों में ठंडक और सफेद चादर का नजारा लोगों को आकर्षित कर रहा है.
Today Weather LIVE Updates: दिल्ली में अगले 2 दिनों गर्मी और बढ़ने वाली है. IMD और अन्य मौसम रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च की शुरुआत में ही असामान्य रूप से तेज गर्मी पड़ रही है – कल (7 मार्च) पारा 35.7°C तक पहुंचा, जो पहले हफ्ते में 50 सालों का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है. अगले 2 दिनों में तापमान में 1-2°C की और बढ़ोतरी की उम्मीद है, फिर 11 मार्च तक 37°C के आसपास जा सकता है.
|
राज्य/क्षेत्र
|
अधिकतम तापमान (Max °C)
|
न्यूनतम तापमान (Min °C)
|
दिल्ली
|
35–39
|
17–20
|
राजस्थान (जयपुर/पश्चिमी)
|
37–41
|
14–18
|
उत्तर प्रदेश (लखनऊ/पश्चिमी UP)
|
34–37
|
16–19
|
मध्य प्रदेश (भोपाल)
|
34–37
|
16–19
|
गुजरात (अहमदाबाद)
|
35–39
|
18–22
|
महाराष्ट्र (विदर्भ/मुंबई)
|
37–41 (विदर्भ में 40+)
|
18–23
|
ओडिशा (झारसुगुड़ा)
|
37–40
|
18–22
|
हरियाणा/पंजाब
|
32–37
|
15–19
|
बिहार (पटना)
|
32–37
|
20–22