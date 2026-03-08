Today Weather LIVE Updates: मार्च में गर्मी का तड़का, पहाड़ों पर बर्फबारी की शुरुआत, राजस्थान-MP में पारा 35 डिग्री पार; जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: पूरे देशभर में गर्मी धीरे-धीरे अपने पैर पसार रही है. मार्च की शुरुआत की सात ही मौसम ने तेजी से करवट ली है. भीषण गर्मी ने हर किसी को परेशान कर दिया है. मौसम विभाग कहीं आंधी-तूफान, तेज हवा और बारिस की चेतावनी जारी कर चुका है. मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली और महाराष्ट्र में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत कर दी है. राजस्थान और गुजरात में भी पारा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. राजस्थान में 15 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री पार पहुंच चुका है. राजधानी दिल्ली का भी गर्मी से हाल बेहाल है. हालांकि, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर फिलहाल बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है. यह सिलसिला फिलहाल 3-4 दिन तक जारी रहेगा. रविवार (08 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है. जल्द ही मौसम सुहावने से गर्म होने वाला है.