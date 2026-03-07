Today Weather LIVE Updates: पहाड़ों पर होगी बर्फबारी शुरू तो कई राज्यों में तापमान पहुंचा 35 के पार; नोट करें अपने यहां का हाल

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: मार्च का पहला सप्ताह पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ कि गर्मी ने लोगों ने मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं. दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल सुबह और शाम को हल्की ठंड, जबकि दिन में तेज धूप और गर्मी पड़ने लगी है. वहीं, मार्च 2026 के शुरुआती दिनों में ही कई राज्यों में तेजी से तापमान में इजाफा हो रहा है. खासतौर से राजस्थान और गुजरात में पारा तेजी से चढ़ा है दोनों राज्यों के 25 से अधिक शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है. अकेले राजस्थान में 15 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है. राजस्थान के भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी, कोटा समेत कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो हफ्तों के दौरान यानी मार्च के अंतिम सप्ताह में गर्मी में और तेजी से इजाफा होगा. वहीं, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ पर्वतीय हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी शुरू होगी. यह सिलसिला अगले 4 दिन तक रुक-रुक कर जारी रहेगा. अगले 12 घंटे में एक बार फिर से यानी 8 मार्च को उत्तराखंड में मौसमी गतिविधियां होने का पूर्वानुमान है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी. शनिवार (07 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

