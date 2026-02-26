Today Weather LIVE Updates: अगले एक सप्ताह में दो-दो पश्चिमी विक्षोभ होंगे एक्टिव,  नोट करें कहां-कहां होगी बारिश-कहां रहेगा मौसम साफ

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: दिल्ली-यूपी समेत उत्तर भारत में गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. सुबह और रात को हल्की ठंड और दिन में तेज धूप ने इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज और भी ज्यादा खराब होगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में गर्मी का यह हाल हैै तो मई-जून में लोगों की हालत पस्त होने वाली है. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, मेवात और सोनीपत) की बात करें तो गर्मी ने फरवरी महीने में ही लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं. बुधवार (25 फरवरी, 2026) को फरवरी महीने में अधिकतम तापमान चौथी बार 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया. दिल्ली में फिलहाल दिनभर धूप खिलने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा रहता है, लेकिन सुबह-शाम की हल्की ठंड अभी भी बरकरार है. वहीं दिल्ली में दिन में धूप और गर्मी लोगों की टेंशन ब़ढ़ा देती है. घरों में लोग पंखा चलाने के लिए मजबूर हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 26 से 28 फरवरी और 2 से 3 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते हल्की बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों बारिश हो सकती है. गुरुवार (26 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का असर कम हो रहा है. गुरुवार (26 फरवरी, 2026) के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें