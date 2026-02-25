Today Weather LIVE Updates: बदलते मौसम में किन 7 राज्यों में होगी बारिश, आएगा आंधी-तूफान; नोट करें अपने यहां का हाल

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: ठंड की विदाई और गर्मी के आगमन के बीच देशभर में मौसम का मिजाज बदलाव हुआ है. पहाड़ों पर जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश का दौर जारी है तो मैदानी इलाकों में तेजी से गर्मी बढ़ रही है. आलम यह है कि फरवरी महीना खत्म नहीं हुआ और लोग दिन के साथ-साथ रात में भी हल्की गति पर पंखा चलाने के लिए मजबूर हो गए हैं. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो तेजी से गर्मी बढ़ रही है. घर में भले ही एसी चलाने की जरूरत नहीं महूसस हो रही हो, लेकिन कार चलाने के लिए गर्मी की वजह से लोग AC चला रहे हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने अपने ताजा अलर्ट में कहा है कि बुधवार (25 जनवरी, 2026) को उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम का मिजाज बदल गया है. बुधवार को देश के 7 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट है. दक्षिण के राज्यों में भी पारा चढ़ने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, बुधवार (25 जनवरी, 2026) को पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश , तेलंगाना और लक्ष‌द्वीप में बारिश की संभावना है. वहीं, मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, अगले 12-24 घंटे के दौरान यानी 25 और 26 फरवरी को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व झारखंड में भी हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही IMD की ओर से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में छिटपुट बारिश संभव है. बुधवार (25 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का असर कम हो रहा है. बुधवार (25 फरवरी, 2026) के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें