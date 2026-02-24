Today Weather LIVE Updates: ठंड की विदाई के बीच असम से J&K तक बदला मौसम, नोट करें किन 12 राज्यों में होगी बारिश

Aaj Ka Mausam LIVE Upadtes | Today weather LIVE Updates | Delhi Weather LIVE: मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है. देश के कई राज्यों से ठंड तेजी से विदाई की ओर बढ़ रही है और धीरे-धीरे गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है. उत्तर भारत में सिर्फ सुबह और रात को ही ठंड हो रही जबकि दिन में तेज धूप से लोगों को गर्मी महसूस हो रही है. इस बीच जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पहाड़ों (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश भी हो सकती है. इसके अलावा IMD ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से अगले 3 दिन तक दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंधी-तूफान और तेज बारिश चेतावनी भी जारी की है. इसका मतलब ठंड की विदाई और गर्मी के आगमन के बीच कई राज्यों में बारिश, कोहरा और हल्की ठंड अभी बनी रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार (24 फरवरी, 2026) को कई जगहों पर सुबह के दौरान कहीं घना और कहीं कम विजिबिलिटी वाला कोहरा छाया हुआ है. वहीं, देश के 12 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, छत्तीसगढ और महाराष्ट्र) में बारिश हो सकती है. मंगलवार (24 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.
Today Weather LIVE Updates: दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी 24 फरवरी 2026 को आसमान ज्यादातर इलाकों में साफ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 14 के बीच आसपास रहने का अनुमान है.
Today Weather LIVE Updates: मौसम विभाग के अनुसार, ठंड की विदाई धीरे-धीरे होगी. आगामी 26 से 28 फरवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है.
Today Weather LIVE Updates: मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार (24 फरवरी, 2026) को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल,झारखंड,पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और तेलंगाना में गरज और बिजली गिरने की संभावना है.
Today Weather LIVE Updates: मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. सुबह लोगों को दिक्कत भी हो रही है. वहीं देश के कुछ राज्यों में घना कोहरा छाया रह सकता है. इससे लोगों को सुबह और शाम को वाहन चलाने में दिक्कत हो सकती है.