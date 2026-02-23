Today Weather Live Updates: ठंड  की विदाई के बीच 11 राज्यो में बारिश का अलर्ट जारी, नोट करें क्या आपका शहर भी है शामिल

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. ठंड विदाई की ओर बढ़ रही है तो कोहरे का भी असर धीरे-धीरे कम हो रहा है. कोहरे का असर अब भी ट्रेनों के परिचालन पर कायम है. रोजाना कई दर्जन ट्रेनें दिल्ली देरी से पहुंच रही हैं. उधर, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट ने देश के कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश की चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने ठंड के जाते ही सोमवार (23 फरवरी, 2026) को 11 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है. पहाड़ों पर मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश के साथ कई जगहों पर तेज हवाओं के चलने का भी अलर्ट जारी किया है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार (23 फरवरी, 2026) को सुबह की शुरुआत धुंध (Mist) के साथ हुई. एनसीआर के शहरों (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह, मेवात और महेंद्रगढ़) में भी सोमवार को लोगों को धुंध का सामना करना पड़ा. यह अलग बात है कि इससे विजिबिलिटी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, जिससे वाहन चालकों को कुछ खास दिक्कत नहीं आई. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीार में दोपहर के समय हल्की धूप निकल सकती है, जिससे ठंडक में थोड़ी कमी महसूस होगी. सोमवार (23 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.
Today Weather Live Updates: तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ स्थानों पर मौसम विभाग ने 23 से 25 फरवरी के बीच हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है.क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मछुआरों को तेज हवाओं और ऊंची लहरों के खतरे को देखते हुए इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है.
Today Weather Live Updates: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 23 से 28 फरवरी तक अधिकतम तापमान 33–34 डिग्री तक पहुंच सकता है. बारिश की कोई संभावना नहीं है. होली से पहले गर्मी और तेज होने के आसार हैं.
Today Weather Live Updates: दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में मौसम का मिजाज बदल रहा है तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उतार-चढ़ाव नजर आ रहा है.
|शहर
|अधिकतम तापमान (23 फरवरी )
|न्यूनतम तापमान (23 फरवरी )
|दिल्ली
|28 डिग्री सेल्सियस
|14 डिग्री सेल्सियस
|मुंबई
|30 डिग्री सेल्सियस
|23 डिग्री सेल्सियस
|कोलकाता
|32 डिग्री सेल्सियस
|21 डिग्री सेल्सियस
|चेन्नई
|29 डिग्री सेल्सियस
|23 डिग्री सेल्सियस
|लखनऊ
|28 डिग्री सेल्सियस
|14 डिग्री सेल्सियस
|पटना
|29 डिग्री सेल्सियस
|16 डिग्री सेल्सियस
|रांची
|28 डिग्री सेल्सियस
|16 डिग्री सेल्सियस
|भोपाल
|30 डिग्री सेल्सियस
|17 डिग्री सेल्सियस
|जयपुर
|27 डिग्री सेल्सियस
|16 डिग्री सेल्सियस
|नैनीताल
|19 डिग्री सेल्सियस
|10 डिग्री सेल्सियस
|शिमला
|17 डिग्री सेल्सियस
|07 डिग्री सेल्सियस