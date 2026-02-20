Today Weather Live Updates: कहां-कहां जारी हुआ बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में पड़ेगी तेज धूप; यहां जानें अपने यहां का हाल

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: ठंड की विदाई और गर्मी की आहट के बीच दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. उत्तर भारत में तेजी से गर्मी बढ़ रही है. सुबह और रात को ठंड जबकि दिन में तेज धूप से मौसम बिल्कुल अलग ही रूप में नजर आ रहा है. पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर उत्तर और दक्षिण भारत में साफ नजर आ रहा है. इसके असर से दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का आलम यह है कि दिन के साथ-साथ रात में भी धीमी गति से पंखा चलाने की नौबत आ गई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मौसम की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन बीच-बीच में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलता रहेगा. इसके चलते मार्च के प्रथम सप्ताह तक इसी तरह का मौसम रहेगा.इस बीच भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास बना निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, देश के 6 राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल) में एक बार फिर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है. दक्षिण के राज्यों केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश को देखते हुए लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है. यहां तक कि मछुआरों को समुद्र तट पर नहीं जाने का अलर्ट भी जारी किया गया है. वहीं, इस बारिश की वजह से तापमान गिर सकता है. शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

उत्तर भारत में मौसम करवट ले चुका है. गर्मी के साथ कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है. शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को मौसम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें