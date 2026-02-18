Live

Today Weather Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, यहां पढ़िये मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

🕒 Updated: February 18, 2026 06:58:11 AM IST

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: ठंड की विदाई के बीच दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के मौसम का मिजाज बदल गया है. उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सुबह और शाम को ठंड के बीच हल्का कोहरा पड़ रहा है, जबकि दिन के दौरान तेज धूप से राहत मिल रही है. दिल्ली और एनसीआर के शहरों की बात करें तो यहां पर दिन में ठीक-ठाक गर्मी पड़ रही है. गर्मी का आलम यह है कि लोग गर्म कपड़े छोड़ टीशर्ट में नजर आने लगे हैं.  पिछले कई दिनों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में दिन के दौरान धूप इतनी तेज हो रही है कि मार्च वाली गर्मी पड़ने का एहसास होने लगा है. वहीं, मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच एक और पश्विमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर भारत के कई शहरों में बुधवार (18 फरवरी, 2026) को बारिश होने का अलर्ट जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके प्रभाव से देश की राजधानी दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बुधवार (18 फरवरी, 2026) को बारिश हो सकती है. इसके अलावा पर्वतीय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है. IMD के मुताबिक, उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है तो 18 फरवरी को ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर कोहरा भी छाए रहने की संभावना है. बुधवार (18 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे. 

उत्तर भारत में बुधवार (18 फरवरी, 2026) को मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. एक तरफ सर्दी की विदाई हो रही है तो दूसरी तरफ कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी है.
उत्तर भारत में बुधवार (18 फरवरी, 2026) को मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. एक तरफ सर्दी की विदाई हो रही है तो दूसरी तरफ कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी है.

Today Weather Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, यहां पढ़िये मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

  • 06:54 (IST) 18 Feb 2026

