Today Weather Live Updates: दिल्ली-यूपी समेत उत्तर भारत के राज्यों में क्या लौटेगी ठंड? यहां पढ़िये मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

🕒 Updated: February 16, 2026 07:09:33 AM IST

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: ठंड धीरे-धीरे विदाई की ओर बढ़ रही है. दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सुबह और शाम को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में तीखी धूप लोगों के लिए राहत का सबब बन रही है. इस बीच आने वाले दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम के मिजाज में बदलाव आने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, एक बार फिर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका कोई खास असर उत्तर भारत के मौसम पर नहीं पड़ेगा. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी मैदान इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. उत्तर भारत में जहां लोगों को ठंड से राहत मिलती रहेगी वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को बर्फबारी के अलर्ट को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, सोमवार (16 फरवरी, 2026) को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी शुरू होने का अनुमान है. पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी और बारिश का प्रभाव 17-18 फरवरी तक और बढ़ सकता है. मौसम विभाग के  अनुरा, 17-19 फरवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसी तरह  हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 और 18 फरवरी को कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना है. 
सोमवार  (16 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे. 

  • 07:09 (IST) 16 Feb 2026

    Today Weather Live Updates: मंगल और बुधवार को कई राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट

    Today Weather Live Updates: मौसम विभाग के अनुसार, 17 और 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. 

  • 07:07 (IST) 16 Feb 2026

    Today Weather Live Updates: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज छिटपुट बारिश की संभावना

    Today Weather Live Updates: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम 16 फरवरी की शाम से बदलना शुरू हो सकता है. कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और छिटपुट बारिश की संभावना है. 

  • 07:03 (IST) 16 Feb 2026

