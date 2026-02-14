Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: फरवरी, 2026 आधा बीत चुका है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर से ठंड और कोहरे की विदाई शुरू हो गई है. न्यूनतम और अधिकतम तापमान में इजाफा होने के अलावा 4-5 राज्यों को छोड़ दें तो शीतलहर भी उत्तर भारत से करीब-करीब नदारद है. ऐसे में माना जा रहा है कि अगले सप्ताह ठंड में और कमी आएगी. इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ से जरूर कुछ राज्यों में बारिश होगी, लेकिन इससे भीषण ठंड की वापसी नामुमकिन है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार, अगले 12-24 घंटे के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होने का अलर्ट है. इन राज्यों में शनिवार के साथ रविवार को भी बारिश के साथ तेज हवा के झोंके भी परेशान कर सकते हैं. इस दौरान हवा की रफ्तार लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है. यह बारिश एक बार फिर से 16 फरवरी तक ठंड बढ़ाने का काम करेगी. इन राज्यों में ठंड के चलते कंपकंपी का एहसास होगा. IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमाचयी क्षेत्र में दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से अगले सप्ताह मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, तटीय कर्नाटक और कोंकण-गोवा में गर्म और उमस भरा मौसम देखा जा सकता है. यहां पर छिटपुट बारिश का ही अलर्ट है. शनिवार (14 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

