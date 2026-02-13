Today Weather Live Updates: ठंड की विदाई के बीच मौसम विभाग के अलर्ट ने चौंकाया, जानें कहां होगी अगले 24 घंटे में बारिश

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के मौसम का मिजाज बदल रहा है. उत्तर भारत की बात करें तो लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज से लग रहा है कि ठंड अब विदाई की ओर है. न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. ठंड की विदाई के बीच पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने से भारतीय मौसम विभाग की ओर से देश के कई राज्यों बारिश के चलते नया अलर्ट जारी किया गया है. शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) को देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान यानी बारिश के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना IMD की ओर से जताई गई है. उधर, मौसम विभाग के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन इससे ठंड में इजाफा नहीं होगा. इसके साथ ही बारिश होने की भी कोई संभावना नहीं है. दिल्ली-एनसीआर के शहरों में कहीं-कहीं 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को बारिश का अलर्ट है तो दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, झज्जर,भिवानी और जींद कोहरा परेशान कर सकता है, जबकि यूपी के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, औरैया, बागपत, बदायूं, भदोही, हाथरस, जालौन, कानपुर, लखनऊ, महाराजगंज, पीलीभीत में भी कोहरा दिक्कत करेगा. शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.
Weather News Live Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में स्मॉग की एक परत छाई हुई है. CPCB के अनुसार आईटीओ इलाके पास AQI 174 है, जिसे 'मध्यम' कैटेगरी में रखा गया है. दोपहर बाद इसमें इजाफा होने की आशंका है.
Weather News Live Updates: दिल्ली-एनसीआर में अब मौसम पूरी तरह साफ हो चुका है. आसमान से बादल भी गायब हैं. ऐसे में अब मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR से कोहरे और ठंड के सभी अलर्ट हटा लिए हैं. ताजा अपडेट यह है कि रात के पारे में अब धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.
Weather News Live Updates: मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को यूपी के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, औरैया, बागपत, बदायूं, भदोही, हाथरस, जालौन, कानपुर, लखनऊ, महाराजगंज, पीलीभीत में सुबह के समय घने कोहरे के चलते दृश्यता कम है. इससे लोगों को दिक्कत आ रही है.
Weather News Live Updates: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, झज्जर,भिवानी और जींद में भी सुबह के समय कोहरे परेशान करेगी। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर,फरीदकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, पटियाला, जालंधर, कपूरथला और लुधियाना शामिल हैं.
Today Weather Live Updates: उत्तर प्रदेश में भी मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. शुक्रवार को आसमान बिल्कुल साफ रहने की संभावना है और बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.