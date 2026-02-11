Weather News Live Updates: अगले 6 दिन में 3 पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएंगे पूरे उत्तर भारत की टेंशन, नोट करें कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: पिछले कुछ दिनों से देशभर के मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है. न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उतार-चढ़ाव ने लोगों को परेशान भी कर दिया है. लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ रही हैं. दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की बात करें तो ज्यादातर जगहों अभी ठंड और कोहरे का असर है. पंजाब,हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की वजह से कंपकंपाने वाली ठंड पढ़ रही है, लेकिन जल्द ही इससे राहत मिलने के संकेत मिलने लगे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, फरवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड का असर बहुत कम हो जाएगा, जबकि 16-17 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ ठंड का असर बढ़ाते रहेंगे. इस दौरान पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा. IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक, आगामी कुछ दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 2 नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के एक के बाद एक एक्टिव होने होने के चलते पूरे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदलेगा. एक पश्चिमी विक्षोभ 13 फरवरी को जबकि दूसरा 16 फरवरी 2026 को एक्टिव होगा. तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 16-17 फरवरी को एक्टिव होगा. आगामी एक सप्ताह के दौरान लगातार प्रभावी हो रहे तीन पश्चिमी विक्षोभों के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से लेकर कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों को दिक्कत आएगी. इसके असर से दिल्ली-एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है. बुधवार (10 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

