Today Weather LIVE Updates: 8 राज्यों में आंधी-तूफान संग होगी बारिश, जानें किन राज्यों में पड़ेगी गर्मी; लू का भी अलर्ट जारी

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: दिल्ली-एनसीआर में लगातार गर्मी बढ़ रही है. देश की राजधानी दिल्ली के अलावा इससे सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत समूचे भारत में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. अब तो दिन के साथ-साथ अब सुबह और शाम को भी हल्की गर्मी महसूस होने लगी है. गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में अधिकतम पारा 38 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा चुका है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में यानी वीकेंड तक अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है. IMD की ओर से मंगलवार (10 मार्च, 2026) को देश के 8 राज्यों में हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते 10 से 12 मार्च तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट घोषित किया गया है. वहीं, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान आने के साथ तेज बारिश का अलर्ट है. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है. IMD के मुताबिक, बिहार में बारिश को छोड़कर समूचे उत्तर भारत में तेज गर्मी और जल्द ही हीटवेव के एंट्री के संकेत हैं. मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, 10 और 11 मार्च तक पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ तेज 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. इस दौरान बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया गया है. इसके अलावा कई राज्यों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से हीटवेव के संकेत मिल रहे हैं. मंगलवार (10 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का असर बढ़ रहा है.