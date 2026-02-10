Live

Weather News Live Updates: पश्विमी विक्षोभ ने उत्तर भारत के लोगों को फिर दिया झटका, बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे अलर्ट जारी

🕒 Updated: February 10, 2026 06:51:58 AM IST

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: उत्तर भारत में ठंड का असर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोहरा अब भी सुबह और शाम लोगों को परेशान कर रहा है. कोहरे के प्रभाव से सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है तो इसके असर ट्रेनों का परिचालन भी बाधित है. ट्रेनों कई-कई घंटे की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं. कई बार फ्लाइट्स तक को रद करने के अलावा कुछ का टाइमिंग भी बदलना पड़ रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम एक फिर से करवट लेने वाला है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के इलाकों में मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसके असर से अगले 24 घंटे के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. इसके प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी, जिससे ठंड में इजाफा होगा. मौसम विभाग की ओर से मंगलवार (10 फरवरी, 2026) उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है. सुबह के अलावा शाम और देर रात को भी कोहरा लोगों को परेशान करेगा. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो मंगलवार (10 फरवरी, 2026) आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, रात के समय घना कोहरा रहेगा. यह स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि एनसीआर के शहरों में भी रहेगी. मंगलवार (10फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे. 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम एक फिर से करवट लेने वाला है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के इलाकों में मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.
