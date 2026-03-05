Live

Today Weather LIVE Updates: होली के बाद अब देशभर में बदला मौसम, 5 राज्यों में होगी बारिश को कहां-कहां पड़ेगी गर्मी

🕒 Updated: March 5, 2026 06:52:06 AM IST

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: होली का त्योहार खत्म होने के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के मौसम में तेजी से बदलाव शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने देश के 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी. इससे ठंड में हल्का इजाफा होने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. जिन राज्यों में गुरुवार (05 मार्च, 2026) को बारिश का अलर्ट है, उनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अलावा उत्तराखंड, असम, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं. मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है. वहीं, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में वीकेंड तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा.  IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (6 मार्च, 2026) से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का अनुमान है. इसका प्रभाव जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों पर रहेगा. इसके चलते जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल गरजेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी. इसके अलावा दोनों ही इलाकों के ऊंचे भागों पर बर्फबारी होगी. इससे कड़ाके की सर्दी महसूस की जाएगी. कश्मीर में जहां ठंड कायम है तो जम्मू में धीरे-धीरे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में इजाफा होना जारी है. गुरुवार  (05 मार्च, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.  

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का असर कम हो रहा है. गुरुवार (05 मार्च, 2026) के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें
Live Updates

  • 06:46 (IST) 05 Mar 2026

