Today’s Weather Live: गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का हाल, महाशिवरात्रि पर कहीं बारिश तो कहीं बर्फ का इंतजार; जानें दिल्ली-यूपी का वेदर अपडेट

Weather Today 15 February 2026 Live: देश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है. दिल्ली से लेकर उत्तर-भारत और बिहार तक गर्मी अभी से महसूस होने लगी है. आधी फरवरी बाकी है, लेकिन तेज धूप में तपन काफी ज्यादा महसूस की जा रही है. जिसके कारण फरवरी अप्रैल जैसा लगने लगा है. वहीं अब 15 फरवरी शिवरात्रि के दिन एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है. IMD के पू्र्वानुमान के मुताबिक, उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने को है, कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है. आइए जानें शिवरात्रि पर कैसा रहेगा देशभर में मौसम?
Weather Today 15 February 2026 Live: 16 से 18 फरवरी के बीच एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आस-पास के इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है. अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में थोड़ी देर के लिए ट्रैवल में रुकावट आ सकती है.
Weather Today 15 February 2026 Live: IMD इंडिया के मौसम के अनुमान से पता चलता है कि उत्तर में, घाटियों में अभी भी ठंडी हवा चल रही है, जबकि मध्य और पश्चिमी इलाकों में दोपहरें गर्म हो रही हैं और तटीय इलाकों में नमी बढ़ रही है, जबकि हिमालयी क्षेत्र में नई बारिश की उम्मीद है.