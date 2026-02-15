Today’s Weather Live: गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का हाल, महाशिवरात्रि पर कहीं बारिश तो कहीं बर्फ का इंतजार; जानें दिल्ली-यूपी का वेदर अपडेट

Weather Today 15 February 2026 Live: देश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है. दिल्ली से लेकर उत्तर-भारत और बिहार तक गर्मी अभी से महसूस होने लगी है. आधी फरवरी बाकी है, लेकिन तेज धूप में तपन काफी ज्यादा महसूस की जा रही है. जिसके कारण फरवरी अप्रैल जैसा लगने लगा है. वहीं अब 15 फरवरी शिवरात्रि के दिन एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है. IMD के पू्र्वानुमान के मुताबिक, उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने को है, कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है. आइए जानें शिवरात्रि पर कैसा रहेगा देशभर में मौसम?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम एक फिर से करवट लेने वाला है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के इलाकों में मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.