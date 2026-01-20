Weather Today Live Updates: आंधी के साथ 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, यहां जानिये कश्मीर से दिल्ली तक के मौसम का हाल

Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. एक ओर जहां ठंड से हल्की राहत मिली है तो घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. दिल्ली और यूपी के अलावा कई राज्यों में कोहरा सड़कों पर वाहनों की रफ्तार रोक रहा है. कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 40 मीटर से भी कम रहने से दिक्कत आ रही है. इस बीच आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, 22 से 25 जनवरी के बीच यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाण और हिमाचल प्रदेश के साथ 9 राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना बरकरार है. इन राज्यों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का भी अलर्ट है. इस भारी बारिश के चलते उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में तापमान में कमी देखी जाएगी. मौसम की निजी जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान यानी 20 से 21 जनवरी के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 22 से 24 जनवरी के बीच कई स्थानों पर बारिश और हिमपात हो सकता है. इसके बाद ठंड में हल्का इजाफा होने का अलर्ट है. स्काईमेट के मुताबिक, उत्तराखंड में 21 और 22 जनवरी को छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं राज्य में 23 और 24 जनवरी को बारिश का दायरा और तीव्रता बढ़ने की संभावना है. 22 से 24 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं-कहीं से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है. इसके अलावा उत्तराखंड में 23 और 24 जनवरी को और 22 और 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में बारिश हो सकती है.