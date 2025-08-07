We Women Want Conclave Live Update: We Women Want Conclave और शक्ति पुरस्कार का आयोजन आज, CM Rekha Gupta समेत कई महान हस्तियां होंगी शामिल

We Women Want Conclave Live Update: We Women Want Conclave और शक्ति अवार्ड 2025 का आयोजन आज यानी 7 अगस्त को द इंपीरियल होटल, जनपथ, नई दिल्ली में किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें महिलाओं की आवाज और उपलब्धियों के एक दिवसीय उत्सव में कई बड़ी नेत्री, फेमस एक्ट्रेसिस और कई बड़ी हस्तियां एक साथ एक ही मंच पर होंगी। खास बात ये है कि ये सम्मलेन ITV Network और NewX की पहल पर आयोजित किया गया है, जो एक साप्ताहिक टीवी शो है। वहीँ इस इवेंट को We Women Want का नाम दिया गया है।

we woman want conclave