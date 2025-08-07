Live

We Women Want Conclave Live Update: We Women Want Conclave और शक्ति पुरस्कार का आयोजन आज, CM Rekha Gupta समेत कई महान हस्तियां होंगी शामिल

🕒 Updated: Aug 07, 2025 | 8:25 AM IST

We Women Want Conclave Live Update: We Women Want Conclave और शक्ति अवार्ड 2025 का आयोजन आज यानी 7 अगस्त को द इंपीरियल होटल, जनपथ, नई दिल्ली में किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें महिलाओं की आवाज और उपलब्धियों के एक दिवसीय उत्सव में कई बड़ी नेत्री, फेमस एक्ट्रेसिस और कई बड़ी हस्तियां एक साथ एक ही मंच पर होंगी। खास बात ये है कि ये सम्मलेन ITV Network  और NewX की पहल पर आयोजित किया गया है, जो एक साप्ताहिक टीवी शो है। वहीँ इस इवेंट को We Women Want का नाम दिया गया है। 

We Women Want Conclave Live Update: We Women Want Conclave और शक्ति पुरस्कार का आयोजन आज, CM Rekha Sharma समेत कई महान हस्तियां होंगी शामिल

  • 08:24 (IST) 07 Aug 2025

    We Women Want Conclave Live Update: ड्रोन दीदी कार्यक्रम से हुई शुरुआत

    We Women Want Conclave Live Update: इस कार्यक्रम की शुरुआत ड्रोन दीदी पर चर्चा से हुई। वहीँ आपको बता दें, ये योजना, जिसे "नमो ड्रोन दीदी" भी कहा जाता है, एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है ताकि वो कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। 

  • 08:21 (IST) 07 Aug 2025

    We Women Want Conclave Live Update: We Women Want Conclave कार्यक्रम हुआ शुरू

    We Women Want Conclave Live Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, We Women Want Conclave के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। वहीँ इस कार्येक्रम का संबोधन करने  मंच पर आईटीवी नेटवर्क की अध्यक्ष  डॉ. ऐश्वर्या पंडित शर्मा पहुंची।

  • 08:07 (IST) 07 Aug 2025

    We Women Want Conclave Live Update: किन किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

    We Women Want Conclave Live Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें We Women Want Conclave के इस शुभ कार्यक्रम में ड्रोन दीदी से लेकर लखपति दीदी और महिला और आयुर्वेद तक कई मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही उन महिलाओं को शक्ति अवार्ड से नवाजा जाएगा जिन्होंने देश के अंदर एक बड़ा बदलाव लाया है

  • 06:56 (IST) 07 Aug 2025

    We Women Want Conclave Live Update: एक ही मंच पर होंगी  कई महान हस्तियां

    We Women Want Conclave Live Update: We Women Want Conclave में 40 से ज्यादा वक्ता शामिल होंगे, जिनमें एकता कपूर, शबाना आजमी, दीया मिर्जा, नेहा धूपिया, सुजैन खान, सनी लियोनी, रितु बेरी, उर्फी जावेद, निम्रत कौर और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। हरसिमरत कौर बादल और आतिशी जैसे राजनीतिक नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है।

  • 06:52 (IST) 07 Aug 2025

    We Women Want Conclave Live Update: CM Rekha Gupta होंगी मुख्य अतिथि

    We Women Want Conclave Live Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और डॉ. शशि थरूर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

