Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी डिंपल यादव

Bihar Chunav 2025 LIVE Update : बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मतदाता अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है. आज उन्होंने सूर्य मंदिर में मत्था टेका, जिसके बाद उनका काफिला गयाजी में रुकेगा. जहां वे शाम को जनता को संबोधित करेंगे. हर शहर में कार्यकर्ता उनके काफिले का स्वागत कर रहे हैं. वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, “मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने का कोई सवाल ही उठता है क्योंकि अगर विपक्ष के नेता को लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को सबूत लाना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा है. अखिलेश यादव ने 18 हजार ऐसे मतदाताओं के हलफनामे भी दिए हैं जिनके नाम चुनाव आयोग की कमियों के कारण हटा दिए गए थे या जो वोट नहीं दे पाए थे, ऐसे में हलफनामे के बावजूद प्रेस में झूठ बोलना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है.
Voter Adhikar Yatra LIVE Update: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जनता के लिए बहुत काम किया है। राहुल गांधी के सिर पर चोट और यात्रा पर दिए गए बयानों पर निशांत ने कहा कि यह चुनाव आयोग का मामला है और वह इस पर गौर कर रहा है। तेजस्वी के नकलची सरकार कहने पर निशांत ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2005 से अब तक सरकार ने इतना काम किया है, यह सब नकलची नहीं है। सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। निशांत कुमार ने अपने पिता के कामों को एक-एक करके गिनाया।
Voter Adhikar Yatra LIVE Update: बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, ‘SIR के मुद्दे को लेकर विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों का रहा है ये पूरा देश देख रहा है. सभी देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही को अवरोधित किया जा रहा है. सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है. काम करने नहीं दिया जा रहा है…’
Voter Adhikar Yatra LIVE Update: AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, “कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को पता चल गया है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है. इसी को छिपाने के लिए झूठे बेबुनियाद और तथ्यहीन बाते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है. उनसे जो सवाल किए गए थे उसका जवाब नहीं दिया गया…SIR में जितनी शिकायतें आई चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई की?…हमने दिल्ली चुनाव के समय लिख कर दिया कि कार्रवाई करें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की…अब आप झूठे बहाने कर रहे हैं.. बोल रहे हैं कि CCTV वीडियो इसलिए नहीं दे सकते कि उससे निजता का हनन होगा. वोटिंग वाले दिन TV पर महिलाओं के वीडियो, इंटरव्यू चलाए जाते हैं, तो उससे निजता का हनन हो गया? चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना एक मतदाता के लिए गर्व की बात होती है. उसके दिखाने में कौनसी निजता भंग हो रही है?”
Voter Adhikar Yatra LIVE Update: बिहार में चल रहे मतदाता अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसमें उन्होंने कहा कि, "आपका (कांग्रेस) एकमात्र उद्देश्य हंगामा खड़ा करना, अविश्वास का माहौल बनाना और अराजकता फैलाना है। आपको संवैधानिक संस्थाओं या न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है... आपने देशहित में फैसले लेने वाले हर व्यक्ति और हर संस्था को कमजोर करने का काम किया है..."
