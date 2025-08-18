Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी डिंपल यादव

Bihar Chunav 2025 LIVE Update : बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मतदाता अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है. आज उन्होंने सूर्य मंदिर में मत्था टेका, जिसके बाद उनका काफिला गयाजी में रुकेगा. जहां वे शाम को जनता को संबोधित करेंगे. हर शहर में कार्यकर्ता उनके काफिले का स्वागत कर रहे हैं. वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, “मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने का कोई सवाल ही उठता है क्योंकि अगर विपक्ष के नेता को लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को सबूत लाना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा है. अखिलेश यादव ने 18 हजार ऐसे मतदाताओं के हलफनामे भी दिए हैं जिनके नाम चुनाव आयोग की कमियों के कारण हटा दिए गए थे या जो वोट नहीं दे पाए थे, ऐसे में हलफनामे के बावजूद प्रेस में झूठ बोलना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है.

Voter Adhikar Yatra LIVE Update