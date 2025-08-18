Live

Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी डिंपल यादव

🕒 Updated: Aug 18, 2025 | 1:35 PM IST

Bihar Chunav 2025 LIVE Update : बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मतदाता अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है. आज उन्होंने सूर्य मंदिर में मत्था टेका, जिसके बाद उनका काफिला गयाजी में रुकेगा. जहां वे शाम को जनता को संबोधित करेंगे. हर शहर में कार्यकर्ता उनके काफिले का स्वागत कर रहे हैं. वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, “मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने का कोई सवाल ही उठता है क्योंकि अगर विपक्ष के नेता को लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को सबूत लाना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा है. अखिलेश यादव ने 18 हजार ऐसे मतदाताओं के हलफनामे भी दिए हैं जिनके नाम चुनाव आयोग की कमियों के कारण हटा दिए गए थे या जो वोट नहीं दे पाए थे, ऐसे में हलफनामे के बावजूद प्रेस में झूठ बोलना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है.

Voter Adhikar Yatra LIVE Update
Voter Adhikar Yatra LIVE Update
Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना

Live Updates

  • 13:35 (IST) 18 Aug 2025

    Voter Adhikar Yatra LIVE Update: नीतीश कुमार के बेटे निशांत का तेजस्वी पर पलटवार

    Voter Adhikar Yatra LIVE Update: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जनता के लिए बहुत काम किया है। राहुल गांधी के सिर पर चोट और यात्रा पर दिए गए बयानों पर निशांत ने कहा कि यह चुनाव आयोग का मामला है और वह इस पर गौर कर रहा है। तेजस्वी के नकलची सरकार कहने पर निशांत ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2005 से अब तक सरकार ने इतना काम किया है, यह सब नकलची नहीं है। सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। निशांत कुमार ने अपने पिता के कामों को एक-एक करके गिनाया।

  • 13:31 (IST) 18 Aug 2025

    Voter Adhikar Yatra LIVE Update: SIR पर संसद में विपक्ष के हंगामे पर संबित पात्रा

    Voter Adhikar Yatra LIVE Update: बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, ‘SIR के मुद्दे को लेकर विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों का रहा है ये पूरा देश देख रहा है. सभी देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही को अवरोधित किया जा रहा है. सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है. काम करने नहीं दिया जा रहा है…’

  • 12:54 (IST) 18 Aug 2025

    Voter Adhikar Yatra LIVE Update: झूठ छिपा रहा चुनाव आयोग-AAP सांसद संजय सिंह

    Voter Adhikar Yatra LIVE Update: AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, “कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को पता चल गया है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है. इसी को छिपाने के लिए झूठे बेबुनियाद और तथ्यहीन बाते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है. उनसे जो सवाल किए गए थे उसका जवाब नहीं दिया गया…SIR में जितनी शिकायतें आई चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई की?…हमने दिल्ली चुनाव के समय लिख कर दिया कि कार्रवाई करें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की…अब आप झूठे बहाने कर रहे हैं.. बोल रहे हैं कि CCTV वीडियो इसलिए नहीं दे सकते कि उससे निजता का हनन होगा. वोटिंग वाले दिन TV पर महिलाओं के वीडियो, इंटरव्यू चलाए जाते हैं, तो उससे निजता का हनन हो गया? चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना एक मतदाता के लिए गर्व की बात होती है. उसके दिखाने में कौनसी निजता भंग हो रही है?”

  • 12:51 (IST) 18 Aug 2025

    Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी के समर्थन में उतरीं डिंपल यादव, चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा

    समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, 'मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने का कोई सवाल ही उठता है क्योंकि अगर विपक्ष के नेता को लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को सबूत लाना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव ने 18 हज़ार ऐसे मतदाताओं के हलफनामे भी दिए हैं जिनके नाम चुनाव आयोग की खामियों के कारण हटा दिए गए या जो वोट नहीं दे पाए, ऐसे में हलफनामे के बावजूद प्रेस में झूठ बोलना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है।'

  • 12:45 (IST) 18 Aug 2025

    Voter Adhikar Yatra LIVE Update: चिराग पासवान ने क्या कहा?

    Voter Adhikar Yatra LIVE Update: बिहार में चल रहे मतदाता अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसमें उन्होंने कहा कि,  "आपका (कांग्रेस) एकमात्र उद्देश्य हंगामा खड़ा करना, अविश्वास का माहौल बनाना और अराजकता फैलाना है। आपको संवैधानिक संस्थाओं या न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है... आपने देशहित में फैसले लेने वाले हर व्यक्ति और हर संस्था को कमजोर करने का काम किया है..."

Load More

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी डिंपल यादव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी डिंपल यादव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी डिंपल यादव
Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी डिंपल यादव
Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी डिंपल यादव
Voter Adhikar Yatra LIVE Update: राहुल गांधी ने सूर्य मंदिर में की पूजा-अर्चना, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी डिंपल यादव
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?