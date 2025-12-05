Putin Visit India Live: पीएम मोदी ने रूस से संबंध को लेकर दिया बड़ा बयान, ‘राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ऐसे समय में…’

Putin Visit India Live: फाइनली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं और वो कल रात से ही भारत दौरे पर हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो 4 और 5 दिसंबर को देश में रहेंगे. हैरान कर देने वाली बात ये है कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करते ही प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें रिसीव करने गए. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री आवास गए. इतना ही नहीं, सबसे ख़ास बात तो ये है कि स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खास तोहफ़ा भी दिया. यह खास तोहफ़ा रूसी भाषा में लिखी हुई भगवद गीता की एक कॉपी है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की.

