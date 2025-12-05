Putin Visit India Live: पीएम मोदी ने रूस से संबंध को लेकर दिया बड़ा बयान, ‘राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ऐसे समय में…’

Putin Visit India Live: फाइनली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं और वो कल रात से ही भारत दौरे पर हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो 4 और 5 दिसंबर को देश में रहेंगे. हैरान कर देने वाली बात ये है कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करते ही प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें रिसीव करने गए. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री आवास गए. इतना ही नहीं, सबसे ख़ास बात तो ये है कि स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खास तोहफ़ा भी दिया. यह खास तोहफ़ा रूसी भाषा में लिखी हुई भगवद गीता की एक कॉपी है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज भारत और रूस के 23 वीं शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक मील के पत्थर के दौर से गुजर रहे हैं. ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी. 15 वर्ष पहले 2010 में हमारे साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक का दर्जा मिला. पिछले ढाई दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व से इन संबंधों को निरंतर सिंचा है. हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है. भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त करता हूं.'
Putin Visit India Live: पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता चल रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध पर चिंता जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम न्यूट्र्ल नहीं है. हम शांति के पक्ष में हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता है.
Putin Visit India Live: वहीँ आज राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका और पीएम मोदी का रिश्ता बहुत पुराना है.
Putin Visit India Live: पुतिन अपनी रोलिंग बंकर ऑरास सीनेट लिमोज़ीन में राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए.
Putin Visit India Live: जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई.