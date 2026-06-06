Viral Video: चार दोस्तों ने बुलाया डांसर, रातभर की जमकर… सुबह में युवती की मांग से हैरान रह गए सभी

Punjab Zirakpur Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पंजाब के जीरकपुर का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि चारों दोस्तों ने मिलकर एक डांसर को रातभर डांस कराने और मस्ती करने के लिए बुलाया था. रात तो सबकी खूब मौज में कटी, लेकिन सुबह जब भुगतान की बारी आई तो चारों दोस्तों के होश उड़ गए.

बताया जा रहा है कि डांसर ने कुल 1 लाख 10 हजार रुपये की मांग की. रकम सुनते ही चारों दोस्त चौंक गए. बताया जा रहा है कि उनके पास मिलाकर भी इतनी राशि मौजूद नहीं थी. ऐसे में डांसर को चारों दोस्त भुगतान करे तो करे कैसे?

डांसर ने बुला ली पुलिस

इस बीच भुगतान को लेकर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते मामला बढ़ गया. सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जब चारों भुगतान नहीं कर पाए तो डांसर ने पुलिस बुला ली. इसके बाद घटनास्थल पर हंगामा होने लगा और पूरी घटना ने नया मोड़ ले लिया.

पंजाब के जीरखपुर में चार दोस्तों ने मिलकर एक उच्च कोटि की नर्तकी को रात्रिभर नृत्य करने के लिए बुलाया! 😂😂 सुबह जब पेमेंट की बात आई तो उसकी डिमांड सुनकर चारों हक्के बक्के रह गए,, चारों का फुल सर्विस का टोटल बिल हुआ 1 लाख 10 हजार रूपये😬😬😬 सब लोगों के पास मिलाकर भी इतना पैसा… pic.twitter.com/ci5NbdJK4M — Arun Yadav Kosli (@AarunKosli) June 4, 2026

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है. कुछ लोग इसे एक महंगी गलती बता रहे हैं, तो कुछ मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि ‘जश्न मनाने से पहले बजट भी देख लेना चाहिए.’

लोग मीम्स और चुटकुले कर रहे शेयर

वहीं कोई कह रहा है कि और बुलाओ डांसर… करो मस्ती. कई यूजर्स ने इस घटना पर मीम्स और चुटकुले भी शेयर किए हैं, जिसकी वजह से यह मामला और ज्यादा वायरल हो गया है.

फिलहाल यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह सिर्फ कथित बिल की बड़ी रकम नहीं, बल्कि वह स्थिति है, जिसमें एक रात की मौज-मस्ती अगले ही दिन परेशानी में बदल गई. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लोग शेयर भी कर रहे हैं.

बता दें कि inkhabar.com इस वायरल वीडियो और इसके साथ किए जा रहे दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.