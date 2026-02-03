Yuzvendra Chahal Post: ‘नो मनी, नो हनी’, मूव ऑन कर गए चहल; खुद पोस्ट शेयर कर दिया सिग्नल

Yuzvendra Chahal Post Goes Viral: भारतीय क्रिकेट स्टार भारतीय क्रिकेट स्टार युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की सोशल मीडिया पोस्ट ने ऑनलाइन हलचल मचा दी है. यह पोस्ट उन रिपोर्ट्स के कुछ ही दिनों बाद आई है जिनमें कहा गया था कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर RJ ​​महवश (RJ Mahavash) को अनफॉलो कर दिया है. यह पोस्ट उनके कथित झगड़े की रिपोर्ट्स के तुरंत बाद आया है. जिसमे फैंस को इसके मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. चहल ने अपनी थाईलैंड छुट्टियों की तस्वीरें “नो मनी, नो हनी” कैप्शन के साथ शेयर कीं, जिसमें पैसे और शहद वाले इमोजी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इस मैसेज में कोई पर्सनल इशारा था?

वायरल हुआ चहल का पोस्ट

चहल ने थाईलैंड से ट्रैवल फ़ोटो को कैप्शन के साथ अपलोड की, जो जल्द ही सभी प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गई. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह पोस्ट उनके और RJ महवाश के इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के तुरंत बाद आई, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह मैसेज उनके बिगड़ते रिश्ते के बारे में हो सकता है. धनश्री वर्मा से तलाक के बाद, चहल और महवाश को अक्सर एक साथ देखा जाता था, जिससे यह अफवाहें उड़ीं कि दोनों गुपचुप तरीके से डेट कर रहे हैं. महवाश ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन उनकी हालिया सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चलता है कि दोस्ती खत्म हो गई होगी.

ट्रोलर्स के निशाने पर चहल