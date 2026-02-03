Yuzvendra Chahal Post: ‘नो मनी, नो हनी’, मूव ऑन कर गए चहल; खुद पोस्ट शेयर कर दिया सिग्नल

0
Yuzvendra Chahal Post Goes Viral: भारतीय क्रिकेट स्टार युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की सोशल मीडिया पोस्ट ने ऑनलाइन हलचल मचा दी है. यह पोस्ट उन रिपोर्ट्स के कुछ ही दिनों बाद आई है जिनमें कहा गया था कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर RJ महवश (RJ Mahavash) को अनफॉलो कर दिया है. यह पोस्ट उनके कथित झगड़े की रिपोर्ट्स के तुरंत बाद आया है. जिसमे फैंस को इसके मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. चहल ने अपनी थाईलैंड छुट्टियों की तस्वीरें “नो मनी, नो हनी” कैप्शन के साथ शेयर कीं, जिसमें पैसे और शहद वाले इमोजी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इस मैसेज में कोई पर्सनल इशारा था?
वायरल हुआ चहल का पोस्ट
चहल ने थाईलैंड से ट्रैवल फ़ोटो को कैप्शन के साथ अपलोड की, जो जल्द ही सभी प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गई. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह पोस्ट उनके और RJ महवाश के इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के तुरंत बाद आई, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह मैसेज उनके बिगड़ते रिश्ते के बारे में हो सकता है. धनश्री वर्मा से तलाक के बाद, चहल और महवाश को अक्सर एक साथ देखा जाता था, जिससे यह अफवाहें उड़ीं कि दोनों गुपचुप तरीके से डेट कर रहे हैं. महवाश ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन उनकी हालिया सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चलता है कि दोस्ती खत्म हो गई होगी.
No 💰 No 🍯 pic.twitter.com/p3P1C1uK6G
— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) February 1, 2026
ट्रोलर्स के निशाने पर चहल
दरअसल, वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रहे हैं. उनके तलाक, ब्रेकअप की अफवाहों और नए रिश्तों के बारे में अटकलों ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा है. इस बीच, एक्ट्रेस और रियलिटी शो स्टार शेफाली बग्गा ने ऑनलाइन ट्रोलर्स को फटकार लगाई, जिन्होंने AI-जेनरेटेड पोस्टर शेयर करके उन्हें चहल से जोड़ा था. उन्होंने इस हरकत को “घिनौना” और “शर्मनाक” बताया. शनिवार को, बग्गा ने इंस्टाग्राम पर ऐसा ही एक पोस्टर शेयर किया. इस तस्वीर में वह चहल, उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा और RJ महवश के साथ थीं. बग्गा ने लिखा, “यह घिनौना है! जिस तरह से ये ट्रोलर्स लड़कियों के साथ व्यवहार करते हैं, वह बहुत शर्मनाक है. अपनी ज़िंदगी जियो. हमारी मानसिकता का एक क्लासिक उदाहरण.” इससे पहले, चहल ने भी एक वायरल पोस्टर पर रिएक्शन दिया था. उन्होंने कमेंट किया, “2-3 और बचे हैं, एडमिन, अगली बार बेहतर रिसर्च करना.”