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Video: आप क्यूट हो…युजवेंद्र चहल ने इस एक्ट्रेस को किया मैसेज! दोनों के बीच की चैट भी आई सामने

Yuzvendra Chahal News: तानिया चटर्जी ने मीडिया के सामने दावा किया कि चहल ने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिप्लाई करते हुए उन्हें 'क्यूट' कहा था.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 13, 2026 6:41:41 PM IST

युजवेंद्र चहल
युजवेंद्र चहल


Tania Chatterjee On Yuzvendra Chahal: युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार उनकी क्रिकेट नहीं बल्कि एक कथित सोशल मीडिया बातचीत को लेकर. तानिया चटर्जी (Taniya Chatterjee) नाम की एक एक्ट्रेस ने दावा किया है कि चहल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज भेजा था. इस खुलासे के बाद चहल का नाम विवादों में आ गया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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एक्ट्रेस का दावा और वायरल वीडियो

तानिया चटर्जी ने मीडिया के सामने दावा किया कि चहल ने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिप्लाई करते हुए उन्हें ‘क्यूट’ कहा था. उन्होंने पैपराजी के सामने अपना फोन दिखाते हुए कथित चैट भी साझा की. इसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बयान ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है और चर्चाओं का माहौल बना दिया है.

आईपीएल के बीच बढ़ी चर्चा

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब चहल IPL 2026 (Indian Premier League) में Punjab Kings के लिए खेल रहे हैं. वह अपनी टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और भारतीय टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में इस तरह की खबरों ने उनके क्रिकेट करियर से इतर एक अलग ही चर्चा को जन्म दे दिया है.

निजी जीवन भी रहा चर्चा में

युजवेंद्र चहल का निजी जीवन भी पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है. उन्होंने धनाश्री वर्मा (Dhanashree Verma) से दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में दरार आ गई. करीब 18 महीने अलग रहने के बाद मार्च 2025 में दोनों का तलाक हो गया. अब इस नए विवाद ने एक बार फिर चहल को सुर्खियों में ला दिया है, हालांकि मामले की सच्चाई सामने आना अभी बाकी है.

inkhabar इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है – ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है

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Tags: IPL 2026 Punjab KingsTania Chatterjeeyuzvendra chahalYuzvendra Chahal ControversyYuzvendra Chahal Divorce
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