कभी थे पक्के दोस्त, अब क्यों आमने-सामने आए शिवानी कुमारी और मार्विन आची? वीडियो में छलका दर्द

अमेरिकी यूट्यूबर – फिटनेस कोच मार्विन आची और यूट्यूबर शिवानी कुमारी की दोस्ती की काफी चर्चा रही है. मार्विन आची पहली बार 2025 में भारत आए थे और शिवानी कुमारी के घर रुके थे. फिर जब दूसरी बार वो भारत आए, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने शिवानी कुमारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मार्विन का अपमान किया. अब इससे आहत होकर यूट्यूबर शिवानी ने एक भावुक वीडियो शेयर किया है.

शिवानी कुमारी ने बयां किया दर्द

मार्विन आची के वीडियो के बाद शिवानी कुमारी ने भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा. रोते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई थी या उनकी कोई बात बुरी लगी थी, तो मार्विन को उनसे सीधे बात करनी चाहिए थी. उनके खिलाफ वीडियो बनाने से क्या हासिल होगा? शिवानी ने कहा कि उन्होंने हमेशा मार्विन का सम्मान किया और उन्हें अपने घर मेहमान की तरह रखा. वह करीब 15 दिन तक उनके साथ रहे थे, ऐसे में उन्हें शिवानी के व्यवहार को समझने का पूरा मौका मिला था.

मार्विन ने क्या लगाया था आरोप?

अमेरिका लौटने के बाद मार्विन आची ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर भारत में हुए अनुभव के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा था, जिससे उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी. मार्विन ने साफ किया कि वह भारत या उसकी संस्कृति की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि अपने साथ हुई घटना बता रहे हैं.

मार्विन के मुताबिक, गांव पहुंचने पर शिवानी ने उनके चेहरे पर पेंट कर दिया और हिंदी में कुछ कहने लगीं. उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लाखों लोगों के सामने उनका मजाक बनाया जा रहा था. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें भारत और यहां की संस्कृति से प्यार है, लेकिन इस घटना से वह निराश हुए.

क्यों शिवानी कुमारी ने चेहरा किया पेंट?

मार्विन आची दूसरी बार सितंबर 2026 में भारत आए थे. इस दौरान शिवानी कुमारी ने टेसू-झेंझी परंपरा के तहत उनका स्वागत किया था. उन्होंने मार्विन के चेहरे पर तिलक लगाया और कालिख से मूंछें बनाई थीं. इसके वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मार्विन को काफी ट्रोल किया गया था, जिससे वह आहत हुए थे.

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