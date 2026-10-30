कभी थे पक्के दोस्त, अब क्यों आमने-सामने आए शिवानी कुमारी और मार्विन आची? वीडियो में छलका दर्द

शिवानी कुमारी ने बयां किया दर्द
शिवानी कुमारी का रो रोकर हुआ बुरा हाल!😭 अमेरिकी यूट्यूबर Marvin achi भारत शिवानी कुमारी की बदौलत आया था और अब आखिर में उसने अपना रंग दिखा दिया ,उसने शिवानी कुमारी के ऊपर वीडियो डालकर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लड़की ने उसे अपने घर रखा , पूरा भारत दिखाया और जब फॉलोवर्स कमा लिए तो उल्टा कालिया शिवानी के ही पीछे पड़ गया है,इसलिए विदेशी लोगो को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए।
— Pradeep Chaudhary (@pradeepgr63) October 30, 2026
मार्विन ने क्या लगाया था आरोप?
क्यों शिवानी कुमारी ने चेहरा किया पेंट?
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