‘वो जिहादी है, मच्छर जैसा है’… अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले युवक ने बताया कारण

Abhijeet Dipke Slap Incident: बीते दिन कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को एक युवक ने प्रदर्शन के दौरान थप्पड़ मार दिया. बता दें कि अभिजीत जयपुर में CJP के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे थे. इसी बीच उन्हें एक युवक ने थप्पड़ मार दिया. थप्पड़ मारने वाले युवक को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस जब आरोपी को लेकर जा रही थी, तो इसी दौरान उससे पूछा गया कि आखिर उसने अभिजीत दिपके को थप्पड़ क्यों मारा? इसके बाद आरोपी ने अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने की वजह बताई. उसकी बताई वजह को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी हुई है.

आरोपी ने बताया थप्पड़ मारने का कारण

आरोपी ने कहा कि मैं जयपुर से हूं और राष्ट्रवादी हूं. मेरा किसी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं हैं. उसने कहा कि ये लोगों को बरगला रहा है. ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं. इस पर किसी ने कहा कि वो पेपरलीक का मुद्दा उठा रहा है. इस पर युवक ने बोला कि पेपरलीक तो बस बहाना है. वो लोगों को बरगला रहा है और बहका रहा है.

‘पेपर लीक तो केवल बहाना है’

सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो और बयानों के अनुसार, उस व्यक्ति ने थप्पड़ मारने के पीछे की वजहें बताईं. इसमें उसने बताया कि वो इस वजह से नाराज था क्योंकि उसे लगता है कि अभिजीत सबको बहका रहा है. वो पेपरलीक की आड़ में आकर जिहादी मानसिकता वाली सोच फैलाना चाहता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद समर्थकों, आलोचकों और निष्पक्ष लोगों के बीच तीखी बहस छिड़ गई.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

जहां कुछ यूज़र्स ने उसकी बात का समर्थन किया. वहीं दूसरों ने किसी भी हालत में हिंसा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है. यह घटना ऑनलाइन चर्चा का विषय बनी हुई है और कई लोग मारपीट के बजाय सम्मानजनक बातचीत की वकालत कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. एक ने लिखा, ‘भाई तूने बहुत अच्छा किया.’ एक व्यक्ति ने उसे बीजेपी का सपोर्टर बताया. एक ने लिखा कि अगर मौके पर पुलिस वाले पहुंचकर इसे नहीं बचाते, तो ये राष्ट्रवादी पिचक गया होता.