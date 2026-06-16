Home > राजस्थान > ‘वो जिहादी है, मच्छर जैसा है’… अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले युवक ने बताया कारण

‘वो जिहादी है, मच्छर जैसा है’… अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले युवक ने बताया कारण

बीते दिन कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को एक युवक ने प्रदर्शन के दौरान थप्पड़ मारा था. अब उसने इसकी वजह लोगों के सामने बताई है. उसने अभिजीत को जिहादी और मच्छर बताया.

By: Deepika Pandey | Last Updated: June 16, 2026 12:07:24 PM IST

अभिजीत दिपके को क्यों मारा थप्पड़?
अभिजीत दिपके को क्यों मारा थप्पड़?


Abhijeet Dipke Slap Incident: बीते दिन कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को एक युवक ने प्रदर्शन के दौरान थप्पड़ मार दिया. बता दें कि अभिजीत जयपुर में CJP के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे थे. इसी बीच उन्हें एक युवक ने थप्पड़ मार दिया. थप्पड़ मारने वाले युवक को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस जब आरोपी को लेकर जा रही थी, तो इसी दौरान उससे पूछा गया कि आखिर उसने अभिजीत दिपके को थप्पड़ क्यों मारा? इसके बाद आरोपी ने अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने की वजह बताई. उसकी बताई वजह को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी हुई है.

आरोपी ने बताया थप्पड़ मारने का कारण

आरोपी ने कहा कि मैं जयपुर से हूं और राष्ट्रवादी हूं. मेरा किसी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं हैं. उसने कहा कि ये लोगों को बरगला रहा है. ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं. इस पर किसी ने कहा कि वो पेपरलीक का मुद्दा उठा रहा है. इस पर युवक ने बोला कि पेपरलीक तो बस बहाना है. वो लोगों को बरगला रहा है और बहका रहा है.

You Might Be Interested In

‘पेपर लीक तो केवल बहाना है’

सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो और बयानों के अनुसार, उस व्यक्ति ने थप्पड़ मारने के पीछे की वजहें बताईं. इसमें उसने बताया कि वो इस वजह से नाराज था क्योंकि उसे लगता है कि अभिजीत सबको बहका रहा है. वो पेपरलीक की आड़ में आकर जिहादी मानसिकता वाली सोच फैलाना चाहता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद समर्थकों, आलोचकों और निष्पक्ष लोगों के बीच तीखी बहस छिड़ गई.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

जहां कुछ यूज़र्स ने उसकी बात का समर्थन किया. वहीं दूसरों ने किसी भी हालत में हिंसा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है. यह घटना ऑनलाइन चर्चा का विषय बनी हुई है और कई लोग मारपीट के बजाय सम्मानजनक बातचीत की वकालत कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. एक ने लिखा, ‘भाई तूने बहुत अच्छा किया.’ एक व्यक्ति ने उसे बीजेपी का सपोर्टर बताया. एक ने लिखा कि अगर मौके पर पुलिस वाले पहुंचकर इसे नहीं बचाते, तो ये राष्ट्रवादी पिचक गया होता.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रेग्नेंसी में कौन से फल खा सकते हैं?

June 15, 2026

ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान

June 15, 2026

टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल

June 15, 2026

दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 दर्शनीय...

June 15, 2026

सुरैया की 5 दमदार फिल्में

June 15, 2026

सेहत और स्वाद से भरपूर Shakes, गर्मी से तुरंत मिलेगी...

June 15, 2026
‘वो जिहादी है, मच्छर जैसा है’… अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले युवक ने बताया कारण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘वो जिहादी है, मच्छर जैसा है’… अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले युवक ने बताया कारण
‘वो जिहादी है, मच्छर जैसा है’… अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले युवक ने बताया कारण
‘वो जिहादी है, मच्छर जैसा है’… अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले युवक ने बताया कारण
‘वो जिहादी है, मच्छर जैसा है’… अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले युवक ने बताया कारण